Трамп удивился слухам о своей смерти

Президент США Дональд Трамп с удивлением отреагировал на то, что в течение последних дней по интернету распространялись слухи о его смерти.

Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, видел ли он в выходные сообщения о своей смерти, и тот ответил "нет". В то же время американский президент добавил, что слышал какие-то слухи о своем состоянии здоровья.

"Я слышал, это какая-то ерунда. Но на прошлой неделе я провел множество пресс-конференций. Все они прошли успешно, все прошло очень хорошо, будто бы все идет очень хорошо, а потом я два дня ничего не делал, и они сказали: "С ним, должно быть, что-то не так", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что он дал длинное интервью, участвовал в "многочисленных шоу" и публиковал посты в Truth Social.

"Я был очень активен в выходные... Я не слышал об этом. Это довольно серьезное дело", – добавил он.

Он назвал эти сообщения "фейковыми новостями" и отметил, что это указывает на то, почему "к СМИ так мало доверия".

Отсутствие взаимодействия Трампа с медиа заставило пользователей социальных сетей задать вопрос, не умер ли он или не ухудшилось ли его физическое состояние. В частности, беспокойство вызвали фото синяка, который заметили на руке Трампа.

В июле сообщалось, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.

Кроме того, Трамп проходил комплексный медицинский осмотр в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что у президента США "отличное здоровье".

Во время предвыборной кампании в США кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис обвиняла Трампа в сокрытии данных о здоровье.