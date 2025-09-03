На Європу очікує надзвичайно теплий вересень

Після низки хвиль спеки влітку Європа готується до вересня, який за прогнозами буде теплішим, ніж зазвичай.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як сказав метеоролог компанії MetSwift, що займається аналітикою погодних даних, Джеймс Пікок, після настільки спекотного літа "буде складно, щоб температура була нижчою за середню".

Згідно з сезонним аналізом Meteo France, така тенденція до температур вище норми в Центральній Європі може тривати протягом вересня і до початку зими.

Це допоможе регіону поповнити свої запаси газу, зменшивши побоювання щодо дефіциту опалення в холодні місяці.

Водночас, за даними Британської метеорологічної служби, ймовірність спекотної погоди у вересні у Великій Британії та північно-західній Європі зменшується.

Своєю чергою компанія MetDesk, що займається аналізом погоди, прогнозує теплу погоду в Іспанії, країнах Північної Європи та Східної Європи до середини вересня.

Попри те, що зростає ймовірність появи явища Ла Нінья, яке принесе незвично холодні умови у води поблизу екватора в Тихому океані, у вересні в Європі очікується спека.

Згідно з останніми даними Всесвітньої метеорологічної організації, опублікованими у вівторок, ця зміна може відбутися цього місяця, але навряд чи призведе до значного зниження глобальних температур.

Згідно з даними Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини, сезонні зміни, ймовірно, принесуть більше періодів низького атмосферного тиску, що сприятиме утворенню хмар і штормів, але вони не зможуть швидко подолати залишкове тепло в атмосфері та морях навколо Європи. Цього літа в Північному морі було зафіксовано найвищі температури за всю історію спостережень.

Повідомляли також, що попередні статистичні дані Національної метеорологічної служби Великої Британії підтверджують, що літо 2025 року офіційно є найтеплішим за всю історію спостережень у країні.

А у Франції цьогорічне літо стало третім найспекотнішим в історії.

Тим часом у Литві цьогорічне літо стало одним з найхолодніших з 2017 року, із середніми температурами нижче довгострокової норми.