Европу ожидает необычайно теплый сентябрь

После ряда волн жары летом Европа готовится к сентябрю, который по прогнозам будет теплее, чем обычно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как сказал метеоролог компании MetSwift, занимающейся аналитикой погодных данных, Джеймс Пикок, после столь жаркого лета "будет сложно, чтобы температура была ниже средней".

Согласно сезонному анализу Meteo France, такая тенденция к температурам выше нормы в Центральной Европе может продолжаться в течение сентября и до начала зимы.

Это поможет региону пополнить свои запасы газа, уменьшив опасения по поводу дефицита отопления в холодные месяцы.

В то же время, по данным Британской метеорологической службы, вероятность жаркой погоды в сентябре в Великобритании и северо-западной Европе уменьшается.

В свою очередь, компания MetDesk, занимающаяся анализом погоды, прогнозирует теплую погоду в Испании, странах Северной Европы и Восточной Европы до середины сентября.

Несмотря на то, что растет вероятность появления явления Ла Нинья, которое принесет необычно холодные условия в воды вблизи экватора в Тихом океане, в сентябре в Европе ожидается жара.

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации, опубликованным во вторник, это изменение может произойти в этом месяце, но вряд ли приведет к значительному снижению глобальных температур.

Согласно данным Федерального морского и гидрографического агентства Германии, сезонные изменения, вероятно, принесут больше периодов низкого атмосферного давления, что будет способствовать образованию облаков и штормов, но они не смогут быстро преодолеть остаточное тепло в атмосфере и морях вокруг Европы. Этим летом в Северном море были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений.

Сообщалось также, что предварительные статистические данные Национальной метеорологической службы Великобритании подтверждают, что лето 2025 года официально является самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

А во Франции нынешнее лето стало третьим самым жарким в истории.

Между тем в Литве нынешнее лето стало одним из самых холодных с 2017 года, со средними температурами ниже долгосрочной нормы.