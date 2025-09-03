Литва хочет приобрести у Финляндии мины, корабли и бронеавтомобили

Литва планирует закупить у финских компаний мины, корабли и бронированные внедорожники.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в видеообращении, которое приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, приобретения, которые Литва запланировала сделать у финских компаний, будут "очень значительными".

"Речь идет о минах, кораблях и другой военной технике, кроме того, мы рассматриваем возможность закупки бронированных внедорожников у финского производителя Patriot", – рассказал он.

Кроме того, в ходе визита в Финляндию Науседа открыл экономический форум, в котором, по словам президента, приняли участие около 50 представителей литовского бизнеса и около 200 представителей финских компаний.

"Это точки интереса, и я очень хочу, чтобы этот мой визит способствовал укреплению экономических связей, не только оборонных, но и экономических между нашими странами", – сказал Науседа.

В начале июля стало известно, что Литва и Финляндия намерены начать в следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставок в Украину из-за военной угрозы со стороны России.

Кроме того, Литва планирует потратить 500 млн евро в течение следующего десятилетия на закупку противотанковых мин, отдавая предпочтение отечественным производителям.