У Литві розповіли подробиці про дрон, через який не міг сісти літак з президентом

У Міністерстві транспорту Литви розповіли, що дрон, через який в аеропорту Вільнюса деякий час не міг приземлитись літак з президентом Гітанасом Науседою, запускали в рекламних цілях.

Інформацію від литовського міністерства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, 2 вересня ввечері служба безпеки Вільнюського аеропорту повідомила компанії Oro navigacija про те, що в районі Лепкальніс помічено підозрілий дрон. Через це тимчасово були зупинені зльоти і посадки в аеропорту.

Коли стало відомо, що дрон не становить жодної небезпеки, повітряне сполучення було відновлено.

"За найновішими даними Міністерства транспорту та комунікацій, дрон піднімали в рекламних цілях, при цьому не дотримувалися встановлених вимог", – йдеться в заяві.

Зараз обставини події з'ясовують відповідні служби. Коли буде отримана детальна інформація, про неї поінформують громадськість.

Найближчим часом литовський Мінтранс скличе на нараду представників литовських аеропортів і Oro navigacija, де оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, з'ясують, що потребує поліпшення.

Як повідомляли, літак Spartan з Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через інформацію про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон.

31 серпня стало відомо, що система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.