В Литве рассказали подробности о дроне, из-за которого не мог сесть самолет с президентом

В Министерстве транспорта Литвы рассказали, что дрон, из-за которого в аэропорту Вильнюса некоторое время не мог приземлиться самолет с президентом Гитанасом Науседой, запускали в рекламных целях.

Информацию от литовского министерства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как указано, 2 сентября вечером служба безопасности Вильнюсского аэропорта сообщила компании Oro navigacija о том, что в районе Лепкальнис замечен подозрительный дрон. Из-за этого временно были остановлены взлеты и посадки в аэропорту.

Когда стало известно, что дрон не представляет никакой опасности, воздушное сообщение было восстановлено.

"По последним данным Министерства транспорта и коммуникаций, дрон поднимали в рекламных целях, при этом не придерживались установленных требований", – говорится в заявлении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют соответствующие службы. Когда будет получена подробная информация, о ней проинформируют общественность.

В ближайшее время литовский Минтранс созовет на совещание представителей литовских аэропортов и Oro navigacija, где оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что нуждается в улучшении.

Как сообщалось, самолет Spartan с Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за информации о том, что в воздушном пространстве может находиться неизвестный дрон.

31 августа стало известно, что система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.