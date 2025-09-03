Літак з президентом Литви не міг сісти у Вільнюсі через повідомлення про дрон

Літак Spartan з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через інформацію про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон.

Про це розповів речник литовського президента Томас Бержинскас, слова якого наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За даними ресурсу Flightradar24, літак з Науседою на борту вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

"При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", – сказав речник.

Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uosta.

"Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків", – йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.

На тлі цього інциденту із літаком, де перебувала фон дер Ляєн, ЄС розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, проте міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов вважає, що цьому не варто вірити.