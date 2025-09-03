Гілі відвідав пошкоджену ударом РФ будівлю Британської ради

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який 3 вересня перебуває з візитом у Києві, відвідав місце російського удару, внаслідок якого була пошкоджена будівля Британської ради.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії в Х, інформує "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого авіаційного удару по українській столиці, внаслідок чого постраждала будівля Британської ради.

Повідомляли, що внаслідок атаки постраждав співробітник Британської ради.

"Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив збитки, завдані будівлі Британської ради російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за всю війну", – йдеться у повідомленні.

We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.



A war Putin continues to wage.



Today in Kyiv the Defence Secretary @JohnHealey_MP saw first hand the damage inflicted on the @BritishCouncil building by Russian strikes last week, some of the deadliest of the war. pic.twitter.com/ZmfDbHwsmn – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2025

Російський удар по Києву, внаслідок якого була пошкоджена будівля Британської ради, засудив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Через масовану атаку російський посол у Великій Британії Андрєй Келін був викликаний до Міністерства закордонних справ.