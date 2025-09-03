Укр Рус Eng

Гілі відвідав пошкоджену ударом РФ будівлю Британської ради

Новини — Середа, 3 вересня 2025, 12:01 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який 3 вересня перебуває з візитом у Києві, відвідав місце російського удару, внаслідок якого була пошкоджена будівля Британської ради.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії в Х, інформує "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого авіаційного удару по українській столиці, внаслідок чого постраждала будівля Британської ради.

Повідомляли, що внаслідок атаки постраждав співробітник Британської ради.

"Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив збитки, завдані будівлі Британської ради російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за всю війну", – йдеться у повідомленні.

Російський удар по Києву, внаслідок якого була пошкоджена будівля Британської ради, засудив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Через масовану атаку російський посол у Великій Британії Андрєй Келін був викликаний до Міністерства закордонних справ.

