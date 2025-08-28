Стармер засудив РФ за удар, внаслідок якого постраждала будівля Британської ради

Прем’єр-міністр Британії засудив російський удар, внаслідок якого зазнала пошкоджень будівля Британської ради у Києві.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 28 серпня, після російського масованого авіаудару по Києву, Стармер заявив, що його думки з усіма, хто "постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської ради".

"Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися", – написав прем’єр-міністр Британії.

Зазначимо, внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

Вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають багато працівників представництва ЄС у Києві.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.