Хили посетил поврежденное ударом РФ здание Британского совета

Министр обороны Великобритании Джон Хили, находящийся 3 сентября с визитом в Киеве, посетил место российского удара, в результате которого было повреждено здание Британского совета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Х, информирует "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный авиационный удар по украинской столице, в результате чего пострадало здание Британского совета.

Сообщалось, что в результате атаки пострадал сотрудник Британского совета.

"Сегодня в Киеве министр обороны Джон Хили собственными глазами увидел ущерб, нанесенный зданию Британского совета российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за всю войну", – говорится в сообщении.

We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.



A war Putin continues to wage.



Today in Kyiv the Defence Secretary @JohnHealey_MP saw first hand the damage inflicted on the @BritishCouncil building by Russian strikes last week, some of the deadliest of the war. pic.twitter.com/ZmfDbHwsmn – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2025

Российский удар по Киеву, в результате которого было повреждено здание Британского совета, осудил премьер-министр Британии Кир Стармер.

Из-за массированной атаки российский посол в Великобритании Андрей Келин был вызван в Министерство иностранных дел.