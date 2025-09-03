Хили посетил поврежденное ударом РФ здание Британского совета
Новости — Среда, 3 сентября 2025, 12:01 —
Министр обороны Великобритании Джон Хили, находящийся 3 сентября с визитом в Киеве, посетил место российского удара, в результате которого было повреждено здание Британского совета.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Х, информирует "Европейская правда".
Как известно, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный авиационный удар по украинской столице, в результате чего пострадало здание Британского совета.
Сообщалось, что в результате атаки пострадал сотрудник Британского совета.
"Сегодня в Киеве министр обороны Джон Хили собственными глазами увидел ущерб, нанесенный зданию Британского совета российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за всю войну", – говорится в сообщении.
We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.– Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2025
A war Putin continues to wage.
Today in Kyiv the Defence Secretary @JohnHealey_MP saw first hand the damage inflicted on the @BritishCouncil building by Russian strikes last week, some of the deadliest of the war. pic.twitter.com/ZmfDbHwsmn
Российский удар по Киеву, в результате которого было повреждено здание Британского совета, осудил премьер-министр Британии Кир Стармер.
Из-за массированной атаки российский посол в Великобритании Андрей Келин был вызван в Министерство иностранных дел.