Британія викликає посла РФ через масовану атаку на Київ

Російський посол у Великій Британії Андрєй Келін був викликаний до Міністерства закордонних справ через масовану атаку РФ на Київ.

Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".

Російського посла викликають до МЗС Британії через те, що внаслідок ударів по Києву значних пошкоджень зазнала будівля Британської ради у Києві.

Очікується, що Келін зустрінеться з посадовцями, а не з міністром чи його заступниками.

Британський прем’єр Кір Стармер раніше засудив цю російську атаку.

Зазначимо, внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.