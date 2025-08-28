Внаслідок удару РФ по Києву постраждав співробітник Британської ради

У Британській раді в Києві внаслідок російської атаки постраждав чоловік.

Про це повідомила установа у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого авіаційного удару по українській столиці, внаслідок чого постраждала будівля Британської ради.

"На жаль, один із наших охоронців зазнав поранення і зараз перебуває в лікарні", – повідомили у британській установі.

Також там зазначили, що хоча відповіді можуть затримуватися, їхня співпраця з українськими партнерами в галузі освіти та культури триває.

Цей удар вже засудив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві внаслідок російської повітряної атаки демонструє небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

Також стало відомо, що Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликає тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.