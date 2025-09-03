Естонія доєднається до ініціативи НАТО з постачання американської зброї Україні

Естонія долучиться до фінансування постачання зброї американського виробництва у рамках нової ініціативи НАТО PURL.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції у Брюсселі поруч з генсеком НАТО Марком Рютте.

Алар Каріс сказав, що Таллінн долучиться до фінансування подальшого постачання американської зброї Україні.

"Ініціатива США-НАТО щодо озброєння PURL є чудовою в цьому напрямку. Я хочу сьогодні наголосити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу", – сказав Каріс.

Він додав, що лише цього року Естонія витратила 0,3% свого ВВП на пряму військову підтримку України, а оборонна промисловість країни все більше співпрацює з українською.

Люксембург також планує приєднатися до фінансування американської зброї для України.

Бельгія нещодавно оголосила про виділення 100 мільйонів євро, тоді як Канада – 500 мільйонів доларів, Німеччина – 500 мільйонів доларів, і Литва – 30 мільйонів доларів.