Эстония присоединится к инициативе НАТО по поставкам американского оружия Украине

Эстония присоединится к финансированию поставок оружия американского производства в рамках новой инициативы НАТО PURL.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

Алар Карис сказал, что Таллинн присоединится к финансированию дальнейших поставок американского оружия Украине.

"Инициатива США-НАТО по вооружению PURL прекрасна в этом направлении. Я хочу сегодня подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этих усилиях. Эстония будет продолжать поддерживать Украину, защищая ее свободу", – сказал Карис.

Он добавил, что только в этом году Эстония потратила 0,3% своего ВВП на прямую военную поддержку Украины, а оборонная промышленность страны все больше сотрудничает с украинской.

Люксембург также планирует присоединиться к финансированию американского оружия для Украины.

Бельгия недавно объявила о выделении 100 миллионов евро, тогда как Канада – 500 миллионов долларов, Германия – 500 миллионов долларов и Литва – 30 миллионов долларов.