Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України

Канада 24 серпня 2025 року оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Про це повідомили у НАТО, передає "Європейська правда".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цю заяву як потужну демонстрацію незмінної відданості Канади справі оборони України.

"Я вдячний Канаді за посилення фінансування цього пакету американського військового обладнання для України. Члени НАТО продовжують надавати необхідне обладнання і матеріали, забезпечуючи Україну всім необхідним для самозахисту в її прагненні до справедливого і тривалого миру", – сказав Рютте.

Внесок Канади в рамках ініціативи PURL слідує за попередніми оголошеннями Нідерландів, Німеччини і спільними зобов'язаннями Данії, Норвегії і Швеції. Кожен пакет оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів і призначений для задоволення найнагальніших оперативних потреб України за допомогою обладнання і боєприпасів, отриманих зі складів збройних сил США.

Прем'єр Канади Марк Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.