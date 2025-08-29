Бельгія надасть Україні додаткові 100 млн євро військової допомоги

Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 100 млн євро цього року в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Про це в Х написав міністр оборони Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що ці кошти будуть виділені додатково до мільярда євро військової допомоги, яку Бельгія вже надала.

"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.