У Молдові кажуть, що не фіксували проліт російського "Шахеда" над своєю територією

Прикордонна поліція Молдови спростувала інформацію про те, що російський дрон типу "Шахед" нібито порушив повітряний простір країни в ніч на 3 вересня.

Про це йдеться в заяві Прикордонної поліції, інформує "Європейська правда".

Згідно із заявою, прикордонна служба отримала від українських органів влади інформацію про можливий проліт російського безпілотника типу Shahed у північній частині Молдови.

За даними українських прикордонників, дрон був виявлений поблизу селища Городище, Дондушеньський район, і зник між Купчинами та Едінецем.

"Міністерство оборони не підтвердило проліт над повітряним простором Республіки Молдова", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, на підставі отриманої інформації було вжито процедурних заходів, передбачених чинним законодавством. Зокрема, район потенційного прольоту дрона був перевірений, за результатами перевірки не виявили "об'єктів, які становлять загрозу для безпеки громадян".

"Зазначимо, що цієї ночі патрулі Прикордонної служби поблизу кордону з Україною повідомили про звуки, характерні для польоту дрона, та вибухи на території України", – додали у відомстві.

Як відомо, у ніч на 3 вересня РФ здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони.

Зокрема, внаслідок атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура у Кіровоградській області. У Луцьку внаслідок атаки дронів також зафіксували пожежі.

На тлі масованого удару РФ по Україні Польща піднімала в повітря авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи ППО.