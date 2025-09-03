В Молдове говорят, что не фиксировали пролет российского "Шахеда" над своей территорией

Пограничная полиция Молдовы опровергла информацию о том, что российский дрон типа "Шахед" якобы нарушил воздушное пространство страны в ночь на 3 сентября.

Об этом говорится в заявлении Пограничной полиции, информирует "Европейская правда".

Согласно заявлению, пограничная служба получила от украинских органов власти информацию о возможном пролете российского беспилотника типа Shahed в северной части Молдовы.

По данным украинских пограничников, дрон был обнаружен вблизи поселка Городище Дондушеньского района и исчез между Купчинами и Единец.

"Министерство обороны не подтвердило пролет над воздушным пространством Республики Молдова", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на основании полученной информации были приняты процедурные меры, предусмотренные действующим законодательством. В частности, район потенциального пролета дрона был проверен, по результатам проверки не обнаружили "объектов, представляющих угрозу для безопасности граждан".

"Отметим, что этой ночью патрули Пограничной службы вблизи границы с Украиной сообщили о звуках, характерных для полета дрона, и взрывах на территории Украины", – добавили в ведомстве.

Как известно, в ночь на 3 сентября РФ осуществила массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны.

В частности, в результате атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области. В Луцке в результате атаки дронов также зафиксировали пожары.

На фоне массированного удара РФ по Украине Польша поднимала в воздух авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы ПВО.