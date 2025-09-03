Естонія готова до участі в контингенті "коаліції рішучих", якщо таке рішення погодять

Естонія готова долучитися до західного стримуючого контингенту у повоєнній Україні, якщо "коаліція рішучих" погодить рішення про його створення.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції у Брюсселі поруч з генсеком НАТО Марком Рютте.

Алар Каріс сказав, що Естонія готова на участь у потенційному стримуючому контингенті партнерів в Україні.

"Естонський уряд готовий надіслати війська в рамках "коаліції рішучих", щоб гарантувати та забезпечити мир в Україні. Ми продовжуємо брати участь у цьому плануванні", – наводить його слова "Укрінформ".

Також естонський президент повідомив, що Естонія доєднається до ініціативи НАТО з постачання американської зброї для України.

Він наголосив на важливості того, щоб американські війська залишалися на європейській землі, та додав, що планує зустрітися з командувачем сил США в Європі, щоб обговорити це питання.

Нагадаємо, найближча зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.