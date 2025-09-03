Эстония готова к участию в контингенте "коалиции решительных", если такое решение согласуют

Эстония готова присоединиться к западному сдерживающему контингенту в послевоенной Украине, если "коалиция решительных" согласует решение о его создании.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

Алар Карис сказал, что Эстония готова на участие в потенциальном сдерживающем контингенте партнеров в Украине.

"Эстонское правительство готово прислать войска в рамках "коалиции решительных", чтобы гарантировать и обеспечить мир в Украине. Мы продолжаем участвовать в этом планировании", – приводит его слова "Укринформ".

Также эстонский президент сообщил, что Эстония присоединится к инициативе НАТО по поставке американского оружия для Украины.

Он отметил важность того, чтобы американские войска оставались на европейской земле, и добавил, что планирует встретиться с командующим сил США в Европе, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, ближайшая встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.