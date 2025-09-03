В Германии требуют пожизненного заключения для исполнителя резонансного теракта в Золингене

Федеральная прокуратура Германии требует максимального наказания для мужчины, который признался в совершении ножевого нападения в Золингене: пожизненного заключения с определением особой тяжести вины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

27-летний сириец Исса Аль-Хасан признался в совершении преступлений, но долгое время изображал себя жертвой манипуляций со стороны своего партнера по телеграм-чату, сообщил представитель федеральной прокуратуры.

"Лишь незадолго до окончания слушаний свидетелей он показал свое истинное лицо: лицо джихадиста и исламиста", – сказал представитель федеральной прокуратуры.

В результате нападения на городской фестиваль в Золингене прошлым летом погибли три человека, еще несколько получили серьезные ранения.

Федеральная прокуратура заявила, что Исса аль-Хасан радикализировался с конца 2019 года. Свое нападение с ножевыми ранениями он назвал местью за действия Израиля в Газе, а в другой раз – возмездием за массовые убийства мусульман в нескольких странах. Перед нападением он присягнул на верность халифу "Исламского государства" и записал видео, в котором признался в своих действиях.

Федеральная прокуратура обвиняет Аль-Хасана по трем пунктам убийства и десяти пунктам покушения на убийство. Он также является террористом ИГИЛ. Ответственность за нападение с ножевыми ранениями взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Во вторник эксперт-психиатр заявил на суде, что считает Аль-Хасана полностью виновным. Хотя интеллект Аль-Хасана с IQ 71 был ниже среднего, он не был признан ограниченно вменяемым.

У него не было признаков психического расстройства, такого как психоз. По словам профессора Йоханнеса Фусса, его поведение во время преступления было целенаправленным, сосредоточенным и спланированным.

Фусс также засвидетельствовал, что подсудимый, который ранее не имел судимостей, имеет высокий риск рецидива. В дополнение к этому, он указал на его радикализм, отсутствие эмпатии и увлечение насилием.

После представления экспертного заключения суд вынес постановление о том, что может быть рассмотрен вопрос о предварительном заключении. Приговор ожидается на следующей неделе.

Стоит отметить, что теракт в Золингене стал одним из крупнейших триггеров для изменения миграционной политики Германии.