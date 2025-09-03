Німецьке місто змушене відмовитись від планів скрутити шиї своїм голубам

Німецьке місто Лімбург вирішило відмовитися від свого плану знищення міських голубів після заперечення органу охорони природи району Лімбург-Вайльбург.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Дебати щодо міських голубів у Лімбурзі тривають вже понад два роки. Після рішення міської ради та референдуму адміністрація хотіла знищити сотні голубів через їх нібито надмірну кількість. Було вирішено знищувати голубів шляхом скручування шиї.

Однак районний орган з охорони природи відмовився надати дозвіл на реалізацію цього плану. Управління з охорони природи району Лімбург-Вайльбург не надало винятку відповідно до закону про охорону видів. Район заявив, що оскільки міські голуби, як дикі тварини, перебувають під захистом Федерального закону про охорону видів, необхідний виняток.

Однак, за словами Управління з охорони природи, це питання розглядалося б тільки в тому випадку, якби цей захід запобіг "значній суспільній економічній шкоді". Однак заявники не змогли достатньою мірою продемонструвати це, і така шкода не була "офіційно доведена".

Тепер місто Лімбург оголосило, що більше не бачить "жодних варіантів дій". Чинні закони і правила, а також їх інтерпретація в землі Гессен, зрештою, означають, що з ситуацією треба змиритися.

"Федеральний і земельний уряди заперечують, що голуби можуть становити "проблему", – критикує міська адміністрація.

"Місто, безумовно, бачить речі по-іншому – але без зміни правил і законів немає варіантів для дій", – додали там.

Варто зазначити, що після рішення про знищення голубів місто отримало низку скарг з усієї Німеччини. Деякі також погрожували політикам, в тому числі меру Маріусу Гану.