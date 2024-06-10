У німецькому Лімбургу на референдумі підтримали скручування шиї голубам

Більшість жителів міста Лімбург-ан-дер-Лан, що в німецькій федеральній землі Гессен, на референдумі підтримали скручування шиї частині голубів, які розвелись у населеному пункті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На референдумі, який відбувся одночасно з виборами до Європейського парламенту 9 червня, вирішувалось, чи потрібно підтримати рішення міської ради про вбивство частини голубів.

Згідно з результатами, 53,45% тих, хто проголосував, підтримали метод і рішення влади Лімбурга. У голосуванні взяли участь понад 7500 виборців, що перевищує мінімальний поріг явки у 25%, після якої референдум вважається чинним.

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"Ми не могли передбачити сьогоднішній результат. Громадяни скористалися своїм правом і вирішили, що птахів повинен знищувати сокольник", – прокоментував результати голосування мер Маріус Хан.

Напередодні голосування зоозахисники висловили впевненість, що жителі Лімбурга "ухвалять рішення на користь етично правильного рішення і, таким чином, проти жорстокого вбивства голубів шляхом скручування шиї".

Схвалений владою Лімбурга ще минулого року план передбачав, що міських голубів заманюватимуть у пастку з їжею, звідки вони вже не зможуть втекти. Там їм скручуватиме шию спеціально призначений працівник.

Але тоді цей крок викликав обурення зоозахисних організацій, і влада вирішила винести питання на референдум.