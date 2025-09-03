Немецкий город вынужден отказаться от планов свернуть шеи своим голубям

Немецкий город Лимбург решил отказаться от своего плана уничтожения городских голубей после возражения органа охраны природы района Лимбург-Вайльбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Дебаты относительно городских голубей в Лимбурге продолжаются уже более двух лет. После решения городского совета и референдума администрация хотела уничтожить сотни голубей из-за их якобы чрезмерного количества. Было решено уничтожать голубей путем скручивания шеи.

Однако районный орган по охране природы отказался предоставить разрешение на реализацию этого плана. Управление по охране природы района Лимбург-Вайльбург не предоставило исключения в соответствии с законом об охране видов. Район заявил, что поскольку городские голуби, как дикие животные, находятся под защитой Федерального закона об охране видов, необходимо исключение.

Однако, по словам Управления по охране природы, этот вопрос рассматривался бы только в том случае, если бы эта мера предотвратила "значительный общественный экономический ущерб". Однако заявители не смогли в достаточной степени продемонстрировать это, и такой ущерб не был "официально доказан".

Теперь город Лимбург объявил, что больше не видит "никаких вариантов действий". Действующие законы и правила, а также их интерпретация в земле Гессен, в конце концов, означают, что с ситуацией надо смириться.

"Федеральное и земельное правительства отрицают, что голуби могут представлять "проблему", – критикует городская администрация.

"Город, безусловно, видит вещи по-другому – но без изменения правил и законов нет вариантов для действий", – добавили там.

Стоит отметить, что после решения об уничтожении голубей город получил ряд жалоб со всей Германии. Некоторые также угрожали политикам, в том числе мэру Мариусу Гану.