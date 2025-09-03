У Європарламенті чекають на першу за понад сім років делегацію з Китаю

Європейський парламент уперше з травня 2018 року очікує візит політичної делегації з Китаю, з якою обговорять двосторонні відносини та міжнародні питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Politico сказав євродепутат і голова міжпарламентської делегації ЄС-Китай Енгін Ероглу.

Ероглу розповів, що візит делегації Китаю до Європарламенту ще остаточно не узгоджений і може відбутися в середині жовтня або на початку листопада.

Він сказав, що депутати Європарламенту хочуть обговорити з китайськими політиками теми війни Росії в Україні, торгівлі, збереження ролі Організації Об'єднаних Націй у світовому порядку та прав людини.

"Ми повинні змінити статус-кво наших торговельних відносин. Наразі у нас величезний торговельний дефіцит з Китаєм, і нам потрібно його зменшити... ми фактично віддаємо Китаю наше процвітання", – додав євродепутат.

За словами Ероглу, ЄС повинен послідовно наголошувати на тому, що поліпшення відносин із Китаєм "залежить від позиції Китаю щодо війни" в Україні.

Востаннє представники Європарламенту та парламенту Китаю зустрічались у Пекіні в травні 2018 року. Подальші переговори були призупинені через пандемію COVID-19 та розрив дипломатичних відносин після того, як Пекін наклав санкції на законодавців ЄС у 2021 році.

У квітні 2025 року Китай і Європейський парламент скасували санкції, введені один проти одного, відкривши шлях для подальшого політичного діалогу.

Попри це, Євросоюз не уникнув санкцій проти кількох китайських компаній, які допомагають Росії обходити економічні обмеження через агресію проти України.