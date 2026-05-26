У Вірменії запевняють, що їхня співпраця з ЄС і США не спрямована проти Росії

Глава вірменського МЗС Арарат Мірзоян запевняє, що співпраця Вірменії зі США та ЄС не спрямована проти Росії.

Про це міністр закордонних справ Вірменії заявив на пресконференції після візиту держсекретаря США Марко Рубіо до Єревана, його цитує News.am, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Мірзояна стосувався заяви секретаря Ради Безпеки РФ Сергія Шойгу про те, що "керівництво Вірменії шукає захисту безпосередньо у джерела загрози",

Мірзоян заявив, що не знає, що це означає, і запропонував журналістам надіслати запит.

Міністр повторив раніше висловлену думку про те, що Єреван зацікавлений у конструктивних здорових дискусіях з Москвою з усіх питань.

"Наша співпраця з жодною країною не спрямована проти третьої країни. Співпраця Вірменії зі США та ЄС не спрямована проти Росії. Співпраця з Росією не спрямована проти США, Китаю, Ірану", – додав він.

Раніше у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) їй не бачити пільгових цін на російський газ.

Напередодні виборів у МЗС РФ заявили, що для Москви є неприйнятною лінія, яку проводить керівництво Вірменії стосовно її зовнішньополітичного вектора, та вимагають ясності.

