Фінляндія планує залишити кордон із Росією закритим

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії представило законопроєкт щодо продовження дії закону про тимчасові заходи стосовно запобігання нелегальному в'їзду через східний кордон.

Про це повідомила у вівторок, 26 травня, пресслужба відомства, пише "Європейська правда".

Метою законопроєкту у заяві називають запобігання тиску на Фінляндію з використанням іммігрантів.

"Ситуація з безпекою на східному кордоні Фінляндії залишається напруженою, але стабільною. Однак ми маємо бути готові до швидких і серйозних змін. Фінляндія має намір і далі запобігати нелегальному в'їзду на своєму зовнішньому кордоні", – заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

У МВС країни наголосили, що загроза нелегального в'їзду на східному кордоні Фінляндії залишається високою, і швидких поліпшень у ситуації з безпекою не очікується.

Влада Фінляндії у 2023-2024 роках неодноразово ухвалювала рішення про закриття всіх восьми пасажирських переходів на східному кордоні, мотивуючи це нібито організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн.

Фінляндія також ввела закон про надзвичайний стан, який дозволяє їй відхиляти заяви про надання притулку від мігрантів, які перетинають закритий кордон з Росією, і відправляти їх назад.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації.