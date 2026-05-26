Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що США порушили режим припинення вогню нічними ударами.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

МЗС Ірану заявило, що США порушили режим припинення вогню в регіоні Гормозґан поблизу Ормузької протоки.

У зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що Іран відповість і не вагатиметься захищати себе.

"Протягом останніх 48 годин Сполучені Штати грубо порушили режим припинення вогню в регіоні Гормозґан. Іран покладає на американський режим відповідальність за всі наслідки, що випливають із цих агресивних і невиправданих дій", – заявили у МЗС.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 26 травня, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.