В Европарламенте ждут на первую за более чем семь лет делегацию из Китая

Европейский парламент впервые с мая 2018 года ожидает визит политической делегации из Китая, с которой обсудят двусторонние отношения и международные вопросы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Politico сказал евродепутат и глава межпарламентской делегации ЕС-Китай Энгин Эроглу.

Эроглу рассказал, что визит делегации Китая в Европарламент еще окончательно не согласован и может состояться в середине октября или в начале ноября.

Он сказал, что депутаты Европарламента хотят обсудить с китайскими политиками темы войны России в Украине, торговли, сохранения роли Организации Объединенных Наций в мировом порядке и прав человека.

"Мы должны изменить статус-кво наших торговых отношений. Сейчас у нас огромный торговый дефицит с Китаем, и нам нужно его уменьшить... мы фактически отдаем Китаю наше процветание", – добавил евродепутат.

По словам Эроглу, ЕС должен последовательно подчеркивать, что улучшение отношений с Китаем "зависит от позиции Китая по войне" в Украине.

Последний раз представители Европарламента и парламента Китая встречались в Пекине в мае 2018 года. Дальнейшие переговоры были приостановлены из-за пандемии COVID-19 и разрыва дипломатических отношений после того, как Пекин наложил санкции на законодателей ЕС в 2021 году.

В апреле 2025 года Китай и Европейский парламент отменили санкции, введенные друг против друга, открыв путь для дальнейшего политического диалога.

Несмотря на это, Евросоюз не избежал санкций против нескольких китайских компаний, которые помогают России обходить экономические ограничения из-за агрессии против Украины.