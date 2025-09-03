Біля берегів Іспанії знайшли тіла шістьох мігрантів

Щонайменше шестеро мігрантів загинули під час спроби перетнути Середземне море, аби дістатись південного узбережжя Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними служб цивільного захисту, тіла мігрантів виявили біля узбережжя муніципалітету Карбонерас у південній провінції Альмерія.

Троє загиблих були знайдені на ділянці узбережжя з назвою Playa de los Muertos, або "Пляж мертвих", який так охрестили, бо туди раніше часто вимивало тіла загиблих у корабельних аваріях.

Іспанські рятувальники вважають, що мігранти загинули під час переправи на кількох човнах. Наразі невідомо, скільки людей вижило на борту.

Іспанія, зокрема її Канарські острови в Атлантичному океані, залишається одним з основних шляхів потрапляння до Європейського Союзу для мігрантів та шукачів притулку з Африки.

Однак кількість прибулих зменшилася порівняно з піковим показником минулого року. За останніми даними, цього року до Іспанії прибули майже 24 тисячі нелегальних мігрантів – на третину менше, ніж за той самий період 2024-го.