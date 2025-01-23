Понад 550 мігрантів прибули до іспанських Канарських островів за два дні

Іспанська влада в четвер заявила, що за останні два дні понад 550 мігрантів дісталися Канарських островів на човнах.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у морській рятувальній службі Іспанії, в одному з таких човнів було знайдено щонайменше одне тіло.

До іспанських Канарських островів продовжує прибувати велика кількість мігрантів.

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За даними Міністерства внутрішніх справ, у першій половині січня 3409 мігрантів дісталися Іспанії морем, переважна більшість – на Канарські острови.

Приблизно стільки ж мігрантів прибули нелегально за аналогічний період минулого року.

У 2024 році Іспанія прийняла рекордну кількість мігрантів, які нелегально перетнули кордон морем: понад 61 тисяча осіб прибули на човнах.

Майже 47 тисяч з них висадилися на Канарських островах. Серед них було кілька тисяч неповнолітніх без супроводу дорослих.

Восени минулого року прибуття нелегальних мігрантів викликало обурення місцевої влади островів, які звинувачували іспанську владу в тому, що вона залишила їх напризволяще.

У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.