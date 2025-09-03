У берегов Испании нашли тела шестерых мигрантов

По меньшей мере шесть мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море, чтобы добраться до южного побережья Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным служб гражданской защиты, тела мигрантов обнаружили у побережья муниципалитета Карбонерас в южной провинции Альмерия.

Трое погибших были найдены на участке побережья под названием Playa de los Muertos, или "Пляж мертвых", который так окрестили, потому что туда раньше часто вымывало тела погибших в кораблекрушениях.

Испанские спасатели считают, что мигранты погибли во время переправы на нескольких лодках. Пока неизвестно, сколько людей выжило на борту.

Испания, в частности ее Канарские острова в Атлантическом океане, остается одним из основных путей попадания в Европейский Союз для мигрантов и искателей убежища из Африки.

Однако количество прибывших уменьшилось по сравнению с пиковым показателем прошлого года. По последним данным, в этом году в Испанию прибыли почти 24 тысячи нелегальных мигрантов – на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.