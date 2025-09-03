В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска

Польский премьер-министр Дональд Туск и высокопоставленные чиновники его правительства отметили заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал не выводить американские войска из Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они написали на Х.

Туск сказал, что слова Трампа об отсутствии намерений выводить американские войска из Польши – "это важные слова, которые подтверждают вневременной характер нашего союза".

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал слова президента США позитивными.

"В вопросах безопасности, сдерживания Путина и поддержки Украины правительство, президент и оппозиция говорят одним голосом", – написал он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя "важное заявление" Трампа, назвал его "доказательством того, что стратегический польско-американский союз, который является одним из фундаментов нашей безопасности, чрезвычайно прочен".

Во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска и может даже увеличить американское военное присутствие.

Ранее, по данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.