У Норвегії поліція отримала дані про дрон над газовим родовищем

У Норвегії отримали повідомлення про безпілотник над газовим родовищем Equinor у Північному морі.

Про це повідомляє VG з посиланням на поліцію, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, дрон помітили співробітники Equinor ввечері у понеділок, 29 вересня.

"Сьогодні (29 вересня. – Ред.) ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники", – розповів представник поліції.

Поліція запустила внутрішнє сповіщення, співробітники наразі збирають інформацію разом із розвідкою.

"Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому", – додав представник поліції.

Своєю чергою офіційний представник Equinor Магнус Франтцен Ейдсволд заявив, що компанія не розголошує деталей інциденту.

Повідомляли, що після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн Балтійського регіону НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі.

