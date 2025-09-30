В Норвегии полиция получила данные о дроне над газовым месторождением

В Норвегии получили сообщение о беспилотнике над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Об этом сообщает VG со ссылкой на полицию, информирует "Европейская правда".

Как указано, дрон заметили сотрудники Equinor вечером в понедельник, 29 сентября.

"Сегодня (29 сентября. – Ред.) вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники", – рассказал представитель полиции.

Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники сейчас собирают информацию вместе с разведкой.

"Это вопрос, который мы хотим исследовать подробнее. Это вполне естественно, учитывая сложившуюся ситуацию, с большим акцентом на этом", – добавил представитель полиции.

В свою очередь официальный представитель Equinor Магнус Франтцен Эйдсволд заявил, что компания не разглашает деталей инцидента.

Сообщалось, что после серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран Балтийского региона НАТО усилит патрулирование в Балтийском море.

