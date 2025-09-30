Зеленский сообщил детали работы инициативы по закупке оружия США

Президент Владимир Зеленский рассказал, что уже шесть стран-членов НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более двух миллиардов долларов в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), и еще шесть стран готовы присоединиться.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму $578 миллионов, второй – Дания, Норвегия и Швеция на $495 миллионов, третий – Германия на $500 миллионов. Четвертый на $500 миллионов объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов, добавил президент.

"Программа работает, очень активно помогает, это именно та программа, которая дает нам возможность покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе. И это такие вещи, как ракеты для Patriot, ракеты для HIMARS", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, сейчас американская сторона согласовывает с Украиной пятый и шестой пакеты.

Параллельно началась работа над наполнением седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов. Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия, Исландия заявили о готовности сделать взносы в пятый пакет, рассказал он.

Украина рассчитывает в октябре дополнительно наполнить эту программу, а общей целью является добавлять в нее по миллиарду долларов ежемесячно.

Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы членов Альянса.

С тех пор европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в целом до 10 миллиардов долларов.