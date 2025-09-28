Естонія надасть 10 млн євро на ініціативу з закупівлі американської зброї для України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у суботу сказав, що його країна виділить 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, у межах якої для України закуповується озброєння у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Глава естонського МЗС повідомив, що Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України".

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", – додав він.

Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.

Естонський президент Алар Каріс ще на початку вересня говорив, що Естонія долучиться до ініціативи PURL, але не уточнював суму пожертви.