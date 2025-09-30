В Дании договорились о "школе без смартфонов" для начальных классов
Датские партии достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов в течение дня для школьников начальных классов.
Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".
Широкое большинство партий парламента Дании согласились на то, чтобы уже со следующего учебного года 2026/2027 школьникам начальных классов не было разрешено доставать свои мобильные телефоны во время уроков и занятий после основной части учебного дня.
В Министерстве по делам детей и образования детализировали, что решение будет касаться всех классов начальной школы и кружков, и всех типов портативных устройств с доступом к интернету – кроме школьных планшетов и компьютеров.
Как считают, без доступа к телефонам детям будет легче погрузиться в учебный процесс и сконцентрироваться.
Для отдельных категорий учеников, которым определенные приложения в телефоне нужны для отслеживания показателей здоровья или обучения, предусмотрели исключения.
Кроме того, школы обязали закрыть доступ через свою WiFi-сеть к соцсетям и ресурсам, куда дети не должны иметь доступа – онлайн-магазинам, стриминговым и игровым платформам, онлайн-казино и сайтам для взрослых.
Также школы поощряют "в целом критически оценить необходимость экранов в процессе обучения" и по крайней мере в начальной школе отдавать предпочтение традиционным форматам обучения.
Договоренности предшествовал отчет комиссии по вопросам здорового образа жизни и длительная дискуссия.
Исследование датского Минобразования за осень 2024 года показало, что каждый третий ученик 6-8 классов признает, что отвлекается от учебы из-за мобильного телефона, несмотря на то, что абсолютное большинство школ так или иначе прописали в правилах запрет пользоваться телефоном во время уроков для развлечения.
В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.
В Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.
В Швеции младшим школьникам также полностью запретят пользоваться телефонами.