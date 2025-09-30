Експомічника ультраправого німецького депутата ув'язнили за шпигунство на Китай

У Німеччині колишній помічник ультраправого депутата Максиміліана Кра був засуджений до чотирьох років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Суд у місті Дрезден визнав Цзянь Г. винним у тому, що він діяв як агент китайської розвідслужби, працюючи на Кра, який є членом "Альтернативи для Німеччини".

Прокурори вимагали сім із половиною років в'язниці для Цзянь Г.

Співучасник засудженого на ім'я Яці С. отримав умовний вирок строком на один рік і дев'ять місяців.

За версією обвинувачення, Цзянь Г. працював на китайську розвідку з 2002 року і використовував своє становище в офісі Кра, який тоді був депутатом Європарламенту, для збору інформації про європейські справи.

Кра, який зараз є депутатом у Берліні, заявив у суді цього місяця, що не знав про звинувачення проти Цзянь Г., і найняв його через його мовні навички та досвід управління імпортно-експортною фірмою.

Кра перебуває під слідством в окремій справі за підозрою у відмиванні грошей та отриманні хабарів від китайських джерел під час його роботи як депутата Європарламенту.

На момент арешту у квітні 2024 року Цзянь Г. був помічником Максиміліана Кра – головного кандидата "АдН" на виборах до Європарламенту. Після цього його відсторонили від роботи в Європарламенті.

Кра зняли з виборів до Європарламенту за суперечливе твердження про нацистів, але на початку 2025 року політик отримав місце в Бундестазі внаслідок дострокових парламентських виборів у Німеччині.