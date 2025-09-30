Экс-помощника ультраправого немецкого депутата посадили за шпионаж на Китай

В Германии бывший помощник ультраправого депутата Максимилиана Кра был приговорен к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Суд в городе Дрезден признал Цзянь Г. виновным в том, что он действовал как агент китайской разведслужбы, работая на Кра, который является членом "Альтернативы для Германии".

Прокуроры требовали семь с половиной лет тюрьмы для Цзянь Г.

Соучастник осужденного по имени Яци С. получил условный приговор сроком на один год и девять месяцев.

По версии обвинения, Цзянь Г. работал на китайскую разведку с 2002 года и использовал свое положение в офисе Кра, который тогда был депутатом Европарламента, для сбора информации о европейских делах.

Кра, который сейчас является депутатом в Берлине, заявил в суде в этом месяце, что не знал об обвинениях против Цзянь Г., и нанял его из-за его языковых навыков и опыта управления импортно-экспортной фирмой.

Кра находится под следствием в отдельном деле по подозрению в отмывании денег и получении взяток от китайских источников во время его работы в качестве депутата Европарламента.

На момент ареста в апреле 2024 года Цзянь Г. был помощником Максимилиана Кра – главного кандидата "АдГ" на выборах в Европарламент. После этого его отстранили от работы в Европарламенте.

Кра сняли с выборов в Европарламент за противоречивое утверждение о нацистах, но в начале 2025 года политик получил место в Бундестаге в результате досрочных парламентских выборов в Германии.