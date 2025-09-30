Чехия запретила въезд российским дипломатам, не имеющим аккредитации

Правительство Чехии на заседании во вторник, 30 сентября, приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует "Европейская правда".

Липавский рассказал, что именно он был инициатором этого решения.

"Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах", – написал он.

Глава чешского МИД подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, и "мы не будем рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием".

"Мы подаем пример другим странам и я буду и дальше добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию", – добавил он.

СМИ ранее сообщили, что в ЕС готовят ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

По данным СМИ, Германия является главным оппонентом предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне, потому что опасается зеркальных санкций России.