Чехія розширила санкції проти Грузії

Уряд Чехії ухвалив рішення розширити заходи проти Грузії, додавши до санкційного списку низку посадовців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії, пише "Європейська правда".

Ініціатором розширення санкційного списку став глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

За його пропозицією до списку були додані імені заступника міністра внутрішніх справ, трьох суддів і прокурора, які несуть відповідальність за жорстоке придушення мирних протестів у 2024-25 роках.

"Ми підтримуємо демократичну та вільну Грузію", – додали в МЗС Чехії.

Варто зазначити, що Європейська комісія розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Грузією через "серйозний відкат у сфері демократії".

Ще 14 липня ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Також почати процес виключення Грузії з Ради Європи може Парламентська асамблея Ради Європи.