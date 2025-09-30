Чехия расширила санкции против Грузии

Правительство Чехии приняло решение расширить меры против Грузии, добавив в санкционный список ряд должностных лиц.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чехии, пишет "Европейская правда".

Инициатором расширения санкционного списка стал глава чешского МИД Ян Липавский.

По его предложению в список были добавлены имена заместителя министра внутренних дел, трех судей и прокурора, которые несут ответственность за жестокое подавление мирных протестов в 2024-25 годах.

"Мы поддерживаем демократическую и свободную Грузию", – добавили в МИД Чехии.

Стоит отметить, что Европейская комиссия рассматривает возможность приостановления безвизового режима с Грузией из-за "серьезного отката в сфере демократии".

Еще 14 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

Также начать процесс исключения Грузии из Совета Европы может Парламентская ассамблея Совета Европы.