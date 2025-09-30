Нідерландські Patriot та інші системи з грудня почнуть прикривати небо над Польщею

Нідерланди з грудня 2025 року розгорнуть у Польщі наземні засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони Нідерландів.

У комюніке нагадали, що з 1 вересня до 1 грудня у Польщі чергують нідерландські F-35, і вони вже встигли отримати перше бойове застосування – коли вночі 10 вересня збивали російські безпілотники.

"Починаючи з грудня, Нідерланди також розмістять системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам задля подальшого посилення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного хабу, важливого для підтримки України", – зазначили у повідомленні, не уточнюючи прямо, чи йдеться про прикордонний Жешув.

Зараз у Жешуві чергують німецькі системи Patriot. Їхні радари допомагають з моніторингом повітряного простору під час масованих повітряних атак Росії проти України.

За даними ЗМІ, після безпрецедентного вторгнення двох десятків російських БпЛА вночі 10 вересня Польща попросила союзників про додаткові системи ППО.