Нидерландские Patriot и другие системы с декабря начнут прикрывать небо над Польшей

Нидерланды с декабря 2025 года развернут в Польше наземные средства противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Нидерландов.

В коммюнике напомнили, что с 1 сентября по 1 декабря в Польше дежурят нидерландские F-35, и они уже успели получить первое боевое применение – когда ночью 10 сентября сбивали российские беспилотники.

"Начиная с декабря, Нидерланды также разместят системы Patriot, NASAMS и средства противодействия беспилотникам для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического хаба, важного для поддержки Украины", – отметили в сообщении, не уточняя прямо, идет ли речь о пограничном Жешуве.

Сейчас в Жешуве дежурят немецкие системы Patriot. Их радары помогают с мониторингом воздушного пространства во время массированных воздушных атак России против Украины.

По данным СМИ, после беспрецедентного вторжения двух десятков российских БпЛА ночью 10 сентября Польша попросила союзников о дополнительных системах ПВО.