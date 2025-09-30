Затриманий у Польщі громадянин України Володимир Ж. не визнає звинувачень, висунутих німецьким правосуддям у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Українця, затриманого в Прушкуві на підставі німецького європейського ордера на арешт, допитали в Окружній прокуратурі у Варшаві.

Володимир Ж. під час допиту заперечував, що брав участь у диверсійній акції трирічної давнини в Балтійському морі. Його адвокат Тимотеуш Папроцький підкреслив при цьому, що це питання є побічним, оскільки важливим є інше.

"На мою думку, жоден громадянин України не може бути звинувачений в Європі у знищенні російської власності, коли його країна веде бойові дії", – зазначив адвокат.

Тому захист вимагатиме відмови у видачі затриманого Німеччині. "Мій підзахисний тривалий час перебуває на території Польщі, оскільки є особою, яка не скоїла жодного злочину на території Європейського Союзу", – зазначив він. Рішення у цій справі має прийняти суд.

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

Нещодавно ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був та є готовий надати притулок Володимиру Журавльову.

Газета The Wall Street Journal повідомляла, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Українська влада публічно заперечує такі звинувачення.

Про деталі справи читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.