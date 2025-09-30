СМИ: задержанный в Польше украинец говорит о непричастности к подрыву "Северных потоков"

Задержанный в Польше гражданин Украины Владимир Ж. не признает обвинений, выдвинутых немецким правосудием по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Украинца, задержанного в Прушкуве на основании немецкого европейского ордера на арест, допросили в Окружной прокуратуре в Варшаве.

Владимир Ж. во время допроса отрицал, что участвовал в диверсионной акции трехлетней давности в Балтийском море. Его адвокат Тимотеуш Папроцкий подчеркнул при этом, что этот вопрос является побочным, поскольку важным является другое.

"По моему мнению, ни один гражданин Украины не может быть обвинен в Европе в уничтожении российской собственности, когда его страна ведет боевые действия", – отметил адвокат.

Поэтому защита будет требовать отказа в выдаче задержанного Германии. "Мой подзащитный длительное время находится на территории Польши, поскольку является лицом, которое не совершило ни одного преступления на территории Европейского Союза", – отметил он. Решение по этому делу должен принять суд.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

Недавно СМИ писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы готов предоставить убежище Владимиру Журавлеву.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а потом безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под надзором бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинские власти публично отрицают такие обвинения.

О деталях дела читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.