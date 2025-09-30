Президент Словаччини затвердив суперечливі зміни до конституції

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підписав закон, який вносить зміни до конституції, зокрема щодо існування тільки двох статей і обмеження на усиновлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Пеллегріні пояснив підписання поправок до конституції Словаччини тим, що "в часи величезного розколу словацького суспільства конституційна більшість є важливим сигналом того, що з конкретного питання існує згода в усьому політичному спектрі і її необхідно поважати".

"Тому сьогодні я підписав поправку до конституції, схвалену 90 голосами депутатів Національної ради Словацької Республіки", – додав він.

Нагадаємо, парламент Словаччини у п’ятницю ухвалив зміни до конституції, що визначають існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, та регулюють питання усиновлення.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.

Європейська комісія висловила занепокоєння затвердженими змінами до конституції Словаччини, де зокрема йдеться про перевагу національного законодавства над правом ЄС.