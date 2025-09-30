Президент Словакии утвердил противоречивые изменения в конституцию

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который вносит изменения в конституцию, в частности относительно существования только двух статей и ограничения на усыновление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

Пеллегрини объяснил подписание поправок в конституцию Словакии тем, что "во времена огромного раскола словацкого общества конституционное большинство является важным сигналом того, что по конкретному вопросу существует согласие во всем политическом спектре и его необходимо уважать".

"Поэтому сегодня я подписал поправку к конституции, одобренную 90 голосами депутатов Национального совета Словацкой Республики", – добавил он.

Напомним, парламент Словакии в пятницу принял изменения в конституцию, определяющие существование только двух полов – мужского и женского, и регулирующие вопросы усыновления.

Свои предостережения относительно таких изменений ранее выразила Венецианская комиссия Совета Европы.

Европейская комиссия выразила обеспокоенность утвержденными изменениями в конституцию Словакии, где в частности говорится о преимуществе национального законодательства над правом ЕС.