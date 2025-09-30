ЗМІ: США розмістили "мисливців за підводними човнами" ближче до кордону РФ

Сполучені Штати нібито розгорнули військові літаки, здатні полювати на підводні човни та шпигувати, в Норвегії, і проводили місії поблизу території РФ в Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Newsweek.

Розміщення морських патрульних літаків ВМС США P-8 Poseidon, призначених для виконання протичовнових, протиповітряних і розвідувальних місій, в Північній Європі відбувається в той час, коли НАТО посилює свою оборону в Балтійському регіоні на тлі російської загрози підводним кабелям і трубопроводам і підозрілої активності безпілотників в Польщі, Данії та Норвегії.

Постійне розгортання військових сил США на підтримку НАТО, включно з есмінцями, які наприкінці серпня працювали поблизу російського арктичного регіону, слідує за різкою зміною позиції президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

Нещодавно він заявив, що Київ може повернути собі всі території, втрачені Москвою, і розглядає можливість надання йому крилатих ракет для завдання ударів на великі відстані.

Newsweek звернувся електронною поштою до Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Росії за коментарями. Військово-морські сили США ще не відповіли на письмовий запит про коментар.

Osinttechnical, аналітик розвідувальних даних з відкритим вихідним кодом у соцмережі X, заявив у п'ятницю, що супутникові знімки, ймовірно, показали два-три літаки P-8 біля військового терміналу аеропорту Гардермоен в Осло 23 вересня.

Посилаючись на дані відстеження польотів, Osinttechnical повідомив, що ВМС США відправили один з літаків P-8, що базується в Осло, в Балтійське море біля узбережжя російського ексклава Калінінграда, в п'ятницю.

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії підтвердив місцевій газеті Dagbladet у суботу, що кілька американських літаків P-8 вилетіли з аеропорту Гардермоен для підтримки "діяльності союзників" у безпосередній близькості до Норвегії.

На опублікованих раніше фотографіях видно, що літак ВМС США P-8, розгорнутий на авіабазі Кефлавік в Ісландії, наприкінці липня брав участь в місії під проводом НАТО під кодовою назвою "Балтійський вартовий". Місія мала на меті покращити здатність НАТО реагувати на дестабілізуючі дії.

Поки що невідомо, чи розгорне Пентагон додаткові підрозділи і засоби в Європі на підтримку місії НАТО "Балтійський вартовий", спрямованої на захист членів Альянсу у регіоні.